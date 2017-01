Verkauf des Conwert-Anteils lohnt sich für Adler

Die Adler Real Estate AG hat mit dem Verkauf ihres 26-prozentigen Anteils an der österreichischen Conwert Immobilien Invest einen wirtschaftlichen Vorteil von gut 50 Mio. Euro erzielt. Insgesamt sind dem Unternehmen aus der Transaktion 422 Mio. Euro zugeflossen, die zur Schuldentilgung verwendet werden sollen. Damit erwartet Adler im laufenden Geschäftsjahr rund 10 Millionen Euro an zusätzlichen Funds from Operations (FFO I).

Adler plant, die aus der Transaktion zugeflossenen Mittel zur Rückzahlung höherverzinslicher Bankschulden und Kapitalmarktanleihen zu verwenden, um die Bilanzstruktur zu verbessern und den laufenden Zinsaufwand zu reduzieren. Außerdem sollen sich der Loan-to-Value (LTV) und die durchschnittliche Fremdkapitalverzinsung (WACD) weiter verbessern. „Für unser Unternehmen und seine Aktionäre ist der endgültige Abschluss der Transaktion eine gute Nachricht“, erklärte Arndt Krienen, CEO der Adler Real Estate AG. „Denn der Verkauf hat nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil von gut 50 Millionen gebracht, die geplante Rückzahlung von höherverzinslichen Schulden erbringt auch eine höhere Rendite als sie momentan mit der Akquisition von Immobilienportfolien zu erzielen ist.“



Im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots der Vonovia SE an die Aktionäre der Conwert Immobilien Invest SE hatte Adler bereits im Dezember ihren Anteil von rund 26 Prozent an der Conwert eingeliefert und dabei mit Zustimmung der Vonovia die Gegenleistung in bar gewählt. Bereits damals teilte das Unternehmen mit, die Transaktion bringe Adler einen wirtschaftlichen Gewinn von insgesamt rund 48 Millionen Euro, führe aber auch zu einem nicht liquiditätswirksamen Buchverlust von etwa 19 Millionen Euro [Adler wählt Barleistung].