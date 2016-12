Verjüngungskur für Münchens Kongresssaal

Deutsches Museum

Nach Irrungen und missglückten Nutzungskonzepten, diversen Konkursen und dem schlussendlichen Rückkauf durch das Deutsche Museum soll Münchens Kongresssaal nun eine Revitalisierung der modernen Art erfahren: Im Mittelpunkt steht dabei eine sogenanntes „Forum der Technik“, arrondiert von neuen, dialogorientierten Ausstellungsformaten. Bis das neue Konzept en detail ausgearbeitet ist, die Finanzierung auf stabilen Füßen steht und versierte Architekten dem Ganzen ein adäquates Gesicht gegeben haben, vermietet das Deutsche Museum das Erdgeschoß des Gebäudes. Und zwar an Szene-Gastronomie, In-Clubs und diverse Veranstalter. Kein Frevel an dem ehrwürdigen Gemäuer, sondern Einstimmung auf die angepeilte, zukünftige Klientel.

Die Überlassung der Räume ist unwiderruflich auf fünf Jahre taxiert und soll dem Museum im Nebeneffekt erquickliche Gelder in die notleidende Kasse spülen, die nach der millionenschweren Sanierung des Haupthauses unter chronischer Schwindsucht leidet. Und diese fünf Jahre werden nach Ansicht von Generaldirektor Wolfgang Heckl auch für die Ausarbeitung des Projekts „Forum der Technik“ benötigt. Geplant ist dabei mitnichten an eine starre Ausstellung, sondern vielmehr an ein reges Diskussionsforum mit praktischen Ablegern - wie zum Beispiel einem Repair-Café, in dem defekte Handys und kaputte Haushaltsgeräte wiederhergerichtet werden. Aktuell sucht das Museum selbst den Dialog mit technikaffinen Experten und digitalen Beratern. Studenten übrig ausdrücklich welcome.



Nach elf Jahren Leerstand, die dem Gebäude aus den späten 20er Jahren nicht unbedingt gut bekommen sind, soll der ehemalige große Konzertsaal von München neue Anlaufstelle für eine moderne Community werden. Mit einem kommunikativen Inneren und - so der Denkmalschutz mitspielt - modernem Äußeren.