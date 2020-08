Verifort vermietet langfristig 5.100 m² an die Stadt Offenbach

Verifort Capital hat mit der Stadt Offenbach einen langfristigen, bis zum Jahr 2040 datierten, Mietvertrag für 5.100 m² Bürofläche im Haus der Wirtschaft in Offenbach geschlossen. Der Mietvertrag wurde bereits im Juli 2019 abgeschlossen, aber erst jetzt durch den Immobilienfondsmanager bekanntgegeben. Laut Verifort beinhaltet der Vertrag noch weitere Optionsflächen. Die Stadt hat die Flächen für das Jugendamt sowie die Kita-Verwaltung abgeschlossen, die durch ihren neuen Standort von der unmittelbaren Nähe zum Offenbacher Rathaus und der guten innerstädtischen Lagen profitieren. Vor der Übergabe am 1. Mai 2020 wurden die Büroflächen modernisiert und durch Ausbau- und Anpassungsarbeiten für die beiden Nutzer umgebaut. So wurden beispielsweise das Raumkonzept und die IT-Infrastruktur an die Mieter-Anforderungen angepasst.

.

Das 1998 gebaute Gebäude befindet sich in der Berliner Straße 112 in der Offenbacher Innenstadt. Es liegt in direkter Nachbarschaft zum Rathaus und verfügt insgesamt auf 15 Stockwerken über rund 23.750 m² Bürofläche. Das Multi Tenant-Gebäude gehört seit 2015 zum Portfolio des geschlossenen Fonds Verifort Capital XI.



„Die Stadt Offenbach ist ein verlässlicher Mietpartner mit einer sehr guten Bonität“, sagt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital. »Entsprechend freuen wir uns, die Stadt als Mieter für diese Büroflächen gewonnen zu haben. Die langfristige Vermietung unterstreicht die Wertbeständigkeit der Objekte in unseren Fonds."