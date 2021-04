Verifort trennt sich von Offenbacher „Haus der Wirtschaft“

Der Fondsmanager verkauft das im Zentrum der fünftgrößten hessischen Stadt gelegene Bürogebäude. In etwa 6 Jahren Haltezeit konnte das Unternehmen den Vermietungsstand durch wertschöpfendes Asset Management von 25 Prozent auf mittlerweile 80 Prozent steigern.

.

Das 1998 erbaute Gebäude befindet sich am Platz der Deutschen Einheit und verfügt über rund 23.450 m² Fläche verteilt auf insgesamt 16 Stockwerke. Verfifort Capital veräußerte das markante Objekt in der Berliner Straße 112 an ein Family Office aus Bad Homburg. Das Closing erfolgte im April 2021. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Offenbach ist eine großartige Erfolgsgeschichte sowie ein gutes Beispiel für die wertschöpfende Arbeit durch unser Asset Management Team. Es verdeutlicht die werthaltige Strategie unserer Immobilieninvestments“, sagt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital. „Im Ankaufsjahr 2015 betrug der Vermietungsstand des Bürogebäudes nur etwa 25 Prozent. Durch aktives Asset-Management konnte Verifort Capital die Belegungsquote bis zum Zeitpunkt des Verkaufs auf 80 Prozent steigern.“



Der Mietermix in den beiden Bürotürmen umfasst diverse Gewerbemieter. Als langfristigen Hauptmieter konnte Verifort Capital im vergangenen Jahr die Stadt Offenbach gewinnen [wir berichteten]. Das Gebäude, inklusive Tiefgarage mit 233 Stellplätzen, befindet sich direkt im Zentrum von Offenbach mit sehr guter Verkehrsanbindung, direkt angrenzend an das Rathaus und die Fußgängerzone.



„Durch die unmittelbare Nähe des Hauses der Wirtschaft zum Offenbacher Rathaus und die attraktive innerstädtische Lage sind die Flächen für eine Nutzung durch städtische und öffentliche Einrichtungen natürlich ideal“, erläutert Thomas Heidelberger, COO von Verifort Capital. Derzeit werden die Büroflächen vor allem durch die Kita-Verwaltung und das Jugendamt Offenbach als langfristige Mieter genutzt.