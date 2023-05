Verifort startet zweiten Publikums-AIF im Health&Care-Bereich

Nach dem im November 2020 lancierten „Verifort Capital HC 1“ [wir berichteten] startet Verifort Capital mit dem „Verifort Capital HC 2“ seinen zweiten Alternativen Investmentfonds (AIF), der in Immobilien aus dem Segment der Pflege- und Sozialimmobilien in Deutschland investiert. Als Artikel-8-Fonds nach der EU-Offenlegungsverordnung leistet der Verifort Capital HC2 einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung sozialer Ziele.

.

Mit dem neuen Publikumsfonds baut Verifort Capital sein Angebot an Investitionsmöglichkeiten in diesem Bereich aus. Neben Immobilien aus den Bereichen stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen sowie Tages- und ambulante Pflege kann das Portfolio des Verifort Capital HC2 auch Einrichtungen wie Ärztehäuser, medizinische Versorgungszentren (MVZ) und andere medizinische Einrichtungen, etwa Apotheken, enthalten. Ebenso kommen Kindertagesstätten (Kitas) sowie Schulen und ähnliche Ausbildungsstätten für den AIF in Frage.



„Der Bedarf an Pflege und Betreuung in Deutschland nimmt weiter stetig zu, womit auch der Nachfrage nach geeigneten Wohn- und Betreuungsplätzen steigt“, erklärt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital. Neben der Notwendigkeit für Pflegeangebote nimmt mit der alternden Gesellschaft aber auch der Bedarf an medizinischer Versorgung zu. Deshalb rücken neben den bewährten Investitionen in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Betreutes Wohnen im neuen Fonds auch Ärztehäuser und Medizinische Versorgungszentren in den Investitionsfokus.



„Um die nötigen Investitionen in moderne Einrichtungen, die gleichzeitig auch ESG-Kriterien gerecht werden, zu erreichen, reicht kommunales Geld allein nicht aus. Vielmehr wird hierzu auch privates Kapital notwendig sein“, sagt Jens Müller, CSO von Verifort Capital. „Mit dem Verifort Capital HC2 können private Investoren einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten, die medizinische Versorgung und Pflege im Alter sowie die Betreuung und Ausbildung junger Menschen in Deutschland langfristig sicherzustellen.“



„Mit einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro richten wir uns mit diesem Publikums-AIF, wie schon beim Vorgängerfonds, gezielt an Privatanleger“, erklärt Alexander Klein, Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft bei Verifort Capital. „Diese erhalten darüber einen direkten und, dank der breiten Auswahl an Nutzungsarten im Fonds, risikogemischten Zugang zum Zukunftsmarkt Health&Care-Immobilien. Dieses Segment hat auch in den jüngsten Krisenjahren gezeigt, dass es langfristig stabile, laufende Renditen ermöglichen kann.“



Das Fondsvolumen wird rund 71 Millionen Euro betragen, wovon etwa 38 Millionen Euro über Fremdkapital und die restlichen 33 Millionen Euro über die Anlegergelder finanziert werden. Der AIF hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2035 und hat eine prognostizierte Gesamtrendite inklusive Eigenkapitalrückzahlung von 143,1 Prozent (vor Steuern). Die angestrebte jährliche Ausschüttung beträgt 3,50 Prozent.