Verifort kauft viertes Objekt für Healthcare-AIF

Verifort Capital sichert sich mit einer Pflegeeinrichtung in der Junkersstraße im sachsen-anhaltinischen Merseburg Objekt Nr. 4 für den „Verifort Capital HC1“. Die notarielle Beurkundung fand bereits am 24. Mai 2023 statt. Mit der jüngsten Transaktion ist der Publikumsfonds komplett investiert.

