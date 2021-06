Verifort kauft in Merseburg für Healthcare-AIF

Verifort Capital erwirbt das nächste Objekt für seinen im November 2020 [wir berichteten] aufgelegten Publikumsfonds Verifort Capital HC1. Nach einer Einrichtung für betreutes Wohnen im niedersächsischen Dörpen [wir berichteten] ist die vollvermietete Einrichtung für Service-Wohnen im Nordwesten Merseburgs das zweite Objekt im Portfolio des Alternativen Investmentfonds (AIF).

.

Das Objekt befindet sich an der Junkersstraße nur etwa einen Kilometer vom Stadtzentrum und dem Bahnhof in Merseburg entfernt. Es ist um 1930 in Massivbauweise errichtet und 2016 saniert worden. Heute beherbergt es auf drei Stockwerken mit rund 1.200 m² Gesamtmietfläche in 29 Service-Apartments 35 Bewohner. Teile der Immobilie sind für die Intensivpflege ausgelegt. Nördlich der Junkersstraße schließt eine Kleingartenanlage an und westlich gibt es auf dem Gelände eines ehemaligen Flughafens ein Luftfahrt-Museum, den sogenannten Airpark. Auch mehrere Nahversorger sind fußläufig erreichbar.



„Der wachsende Bedarf an Betreuungsangeboten in Deutschland spricht für stabiles Wachstumspotenzial in diesem Markt, dieses werden wir mit unserem Fonds peu à peu für die Anleger heben. Unsere Objekt-Pipeline ist weiterhin gut gefüllt, so dass weitere Objektanbindungen schnellstmöglich erfolgen werden. Durch die zweite Objektinvestition werden weitere Erträge generiert, die die zweite Ausschüttung an unsere Anleger am 1. Juli 2021 sichern“, sagt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital.



„Mit dem Investitionsobjekt in Merseburg erweitern und diversifizieren wir das Portfolio des Verifort Capital HC1 weiter. Unser Fonds entwickelt sich plangemäß, schrittweise zum nächsten Meilenstein“, sagt Rauno Gierig, CSO bei Verifort Capital.



Beim Ankauf waren die Anwaltskanzlei GvW Graf von Westphalen sowie die Acht+ GmbH beratend tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.