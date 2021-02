Verifort kauft erstes Objekt für Healthcare-AIF

Der Fonds- und Asset-Manager Verifort Capital konnte eine Einrichtung für betreutes Wohnen mit Tagespflege im niedersächsischen Dörpen offiziell als erstes Objekt in seinen im November 2020 gestarteten Healthcare-AIF Verifort Capital HC1 integrieren.

.

Konkret wurden für den AIF die zwei Häuser „Leni“ und „Frida“ in einer Anlage für betreutes Wohnen in der Haupstraße 118-120 in Dörpen angekauft. Diese bieten neben der Möglichkeit zur Tagespflege auch 22 voll möblierte Apartments, die Pflegebedürftige mieten können. Die individuellen Pflegeleistungen können die Bewohner auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt vor Ort buchen. Beide Gebäude verfügen neben den Apartments über große, offene Wohn-Essbereiche, die den Bewohnern ein weiterhin selbstbestimmtes Leben in einer modernen Seniorenwohngemeinschaft bieten. Im Haus »Frida« ist außerdem als langfristiger Mieter ein lokaler Pflegedienst ansässig, der Tagespflege anbietet.



Die beiden Häuser wurden erst 2019 gebaut, dennoch sind die Apartments in beiden Gebäuden bereits fast vollständig vermietet. Die beiden Objekte liegen zentral im Stadtkern der emsländischen Gemeinde Dörpen in einem von Wohnbebauung geprägten Umfeld. Gleichzeitig verfügt der Standort über gute Nahverkehrsanbindungen und eine ausgezeichnete medizinische Versorgungslage mit mehreren niedergelassenen Ärzten sowie einem modernen medizinischen Versorgungszentrum. Die Bewohner profitieren dort zudem von umfangreichen Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten.



„Mit den Häusern Leni und Frida in der Pflege- und Betreuungseinrichtung in Dörpen haben wir ein sehr gutes Objekt für unseren Healthcare-AIF gefunden, dass allen Beteiligten einen großen Mehrwert bietet“, erklärt Frank M. Huber, CEO bei Verifort Capital. „Die Bewohner finden dort einen Platz, an dem sie bis ins hohe Alter selbstbestimmt leben können und gut versorgt und betreut werden. Gleichzeitig können unsere Anleger über den Fonds von der sicheren und langfristig orientierten Investition in eine so moderne und professionell geführte Einrichtung profitieren.“