Verifort Capital vermietet in Cottbus an TEH

Verifort Capital hat in seinem Einzelhandelsobjekt in der August-Bebel-Straße 2 in Cottbus mehr als die Hälfte der vermietbaren Flächen an die TEH Textilhandels GmbH neu vermietet. Über die rund 9.000 m² Verkaufsfläche sowie rund 3.000 m² Lager-, Personal-, Sozial- und Nebenflächen wurde ein Mietvertrag über zehn Jahre mit Verlängerungsoption geschlossen. Der Einzug ist für die erste Jahreshälfte 2024 nach Abschluss der Revitalisierungsmaßnahmen geplant. Der bisherige Mieter Galeria Kaufhof hatte angekündigt, die Flächen zum 30. Juni 2023 verlassen zu wollen.

.

Das Warenhaus prägt das Stadtbild seit der Entwicklung des neuen Cottbuser Stadtzentrums. Sowohl das Gebäude, ein Innenwandbild namens „Cottbus im Jahr 1730“ als auch die Außenanlagen sowie die Fußgängerterrassen stehen unter Denkmalschutz. Zu dem Objekt gehören 100 Stellplätze für Mitarbeiter und Kunden. Der Mietvertrag wurde vermittelt durch Meshwork Real Estate. Für die weiteren Mietflächen von rund 10.000 m² laufen bereits konkrete Verhandlungen mit namhaften Anbietern aus dem Drogerie- und Lebensmitteleinzelhandel.



„Der denkmalgeschützte ehemalige Kaufhof ist einer der vier Eckpfeiler für die Belebung der Cottbuser Innenstadt. Seine Bedeutung als etabliertes Kaufhaus mit großem Angebot, die bis zur Eröffnung des Gebäudes 1969 zurückreicht, werden wir langfristig erhalten", so Thomas Heidelberger, Chief Operating Officer (COO) der Verifort Capital Gruppe.