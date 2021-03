Verifort Capital vermietet 3.300 m² in Hagen

Der Fonds- und Asset-Manager Verifort Capital führt mit einem neuen Mieter und einer gleichzeitigen Vertragsverlängerung mit einem Bestandsmieter die Aufwertung des ehemaligen Douglas-Areals in Hagen weiter fort.

.

Das Speditionsunternehmen Westmark Spedition GmbH & Co. KG verlegt ab März 2021 seinen Unternehmenshauptsitz an das Objekt und hat hierzu 2.200 m² Büro- und Hallenflächen angemietet. Darüber hinaus konnte Verifort Capital den Mietvertrag mit dem Bestandsmieter ba.se Service & Consulting GmbH über 1.100 m² Büroflächen auf dem Gelände langfristig verlängern.



Der Fondsmanager hatte das Areal Ende 2019 erworben [wir berichteten]. Insgesamt besteht die Liegenschaft aus mehreren Gebäuden, die zwischen 1961 und 2006 auf einem 55.500 m² großen Grundstück in der Kabeler Straße 4 gebaut wurden. Die gute Verkehrsanbindung mit der direkten Nähe zur Autobahnauffahrt Hagen-Nord (A1) bietet den Unternehmen vor Ort eine schnelle Anbindung an die Industrieregionen des nahen Ruhrgebiets.



Die Mietflächen von insgesamt circa 31.400 m² werden vor allem als Büro- und Verwaltungsflächen sowie als Lager- und Logistikflächen genutzt. Hauptmieter sind namhafte deutsche Unternehmen wie die Parfümerie-Kette Douglas, der Juwelier und Uhrmacher Christ sowie der Automobilzulieferer Adler Pelzer.