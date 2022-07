Verifort Capital platziert ersten Healthcare-AIF

Verifort Capital hat seinen ersten Publikums-Fonds Verifort Capital HC1 platziert. Rund 500 Anleger beteiligten sich mit rund 15 Millionen Euro Eigenkapital. Das Gesamtvolumen des Fonds beträgt rund 30 Millionen Euro. Verifort Capital selbst hat sich mit 1,6 Millionen Euro direkt an dem Fonds beteiligt.

.

Der Alternative Investmentfonds (AIF) investiert in Immobilien aus den Bereichen stationäre Pflegeheime, betreutes Wohnen, Tages- und ambulante Pflege. Bereits kurz nach Auflegung konnte das Fondsmanagement eine Einrichtung für betreutes Wohnen mit Tagespflege in Niedersachsen als erstes Objekt für den Fonds erwerben [wir berichteten]. Mit weiteren Einrichtungen, wie einer betreuten Wohngruppe mit Intensivpflege in Merseburg [wir berichteten] und einem Pflegeheim für stationäre Pflege in Hannover [wir berichteten], hatte der AIF Anfang dieses Jahres seine geplante Risikomischung erreicht. „Aktuell sind wir in Verhandlungen für den Ankauf eines weiteren Objekts. Damit wäre der AIF dann nicht nur ausplatziert, sondern das Fondsvolumen auch komplett investiert“, sagt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital.



„Wir sind sehr zufrieden mit dem Vertriebsaufbau, bei dem wir zahlreiche neue Vertriebspartnerinnen und -partner in Deutschland und der Schweiz für Investitionen in Sachwerte gewinnen konnten“, sagt Rauno Gierig, CSO von Verifort Capital. „Die Assetklasse Healthcare-Immobilien hat ihre Krisenresistenz unter Beweis gestellt und den langfristigen Wachstumstrend bestätigt.“ Verifort Capital hat die pandemiebedingte Situation außerdem genutzt, um Vertriebs- und Kundenprozesse sowie die Kommunikationsstrategie weiter zu digitalisieren.



Als Nachfolgefonds ist der nächste Publikums-AIF Verifort Capital HC2 in Planung. Dabei handelt es sich um einen ESG-konformen Impact-Fonds nach Artikel 8, der das Spektrum der Sozialimmobilien erweitert, zum Beispiel um Ärztehäuser und Kitas. Außerdem plant Verifort Capital einen neuen Gewerbe-AIF mit Value-Add-Ansatz, der unter anderem in die Assetklassen Nahversorgung, Büro und Logistik investiert.