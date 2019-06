Verianos verkauft Neu-Isenburger Quattro an SDK

Die Verianos AG hat das Bürogebäude Quattro in Neu-Isenburg an die Süddeutsche Krankenversicherung (SDK) verkauft. Das fünfgeschossige, freistehende Bürogebäude in der Siemensstraße 14 verfügt über ca. 7.000 m² Mietfläche und ist nahezu vollvermietet. Der Bestandshalter hatte die Immobilie im September 2016 mit einem Leerstand von 100 Prozent erworben und durch umfangreiche Assetmaßnahmen in den letzten Monaten erfolgreich am Markt neu positioniert. Für die SDK ist es in diesem Jahr der erste Ankauf, mit welchem die Assets under Management auf über 200 Mio. Euro gesteigert werden konnten. Im letzten Jahr hatte der Fellbacher Versicherungskonzern mehrere Transaktionen getätigt, u.a. eine Wohnprojektentwicklung in Pforzheim sowie die Duisburger Büroimmobilie Five Boats im Herbst vergangenen Jahres [Süddeutsche Krankenversicherung tätigt viertes Investment].

.

In diesem Jahr will die SDK deutschlandweit Wohn- und Büroimmobilien für weitere 150 bis 200 Mio. Euro zukaufen, auch in Regionen und Teilmarktlagen der A- und B-Städte sowie in attraktiven C-Städten.



Beraten wurde die SDK von Albrings + Müller. BNP Paribas Real Estate vermittelte im Auftrag des Eigentümers. Rechtlich und steuerlich wurde die SDK im Rahmen dieser Transaktionen von Clifford Chance beraten, der Verkäufer von der Kanzlei Dr. May & Partner.