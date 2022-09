Die Veri Dietzenbach GmbH & Co. KG hat 1.380 m² Fläche in der Emil-von-Behring-Straße 6 in Dietzenbach gekauft. Das Unternehmen ist in der Immobilienwirtschaft tätig und zählt die Verwaltung, den Erwerb, die Sanierung sowie Instandhaltung von Gebäuden zu ihren angebotenen Dienstleistungen. Als Verkäufer trat ein privater Investor auf. NAI Apollo war im Rahmen der Transaktion für den Käufer beratend tätig.

