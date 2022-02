Verena Sommerfeld übernimmt Stuttgarter Niederlassung von BPD

Verena Sommerfeld steigt auf und übernimmt die Leitung der Niederlassung des Projekt- und Gebietsentwicklers BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) in Stuttgart.

.

Die 53-Jährige übernimmt die Aufgaben von Antonius Kirsch, der nach rund 20 Jahren die Leitung der Stuttgarter Niederlassung mit den zugehörigen Regionalbüros in Freiburg, Mannheim und Überlingen in neue Hände legt. Sommerfeld war zuvor für das Mannheimer Regionalbüro des Immobilienentwicklers verantwortlich. Künftig ist sie erste Ansprechpartnerin von BPD in Baden-Württemberg von der Akquisition bis Umsetzung der Projektentwicklung mit ihrem 48-köpfigen Team.



Antonius Kirsch bleibt als Prokurist im Sinne einer Nachfolgeregelung weiterhin in beratender Funktion für BPD tätig. Antonius Kirsch war seit Gründung im Jahr 2003 für die Niederlassung Stuttgart und deren ungebremsten Wachstumskurs verantwortlich. Unter seiner Leitung konnte BPD mit der Niederlassung Stuttgart allein in den vergangenen 12 Jahren insgesamt 4726 Wohneinheiten in Baden-Württemberg realisieren.



Verena Sommerfeld ist seit rund vier Jahren bei BPD. Die studierte Bauingenieurin verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich des Bauträgergeschäfts und der Immobilienwicklung. Von ihren vorherigen beruflichen Stationen, unter anderem bei verschiedenen mittelständischen Bauunternehmen, bringt Sommerfeld neben der Projektentwicklung zusätzlich umfassende Kenntnisse im Bereich Vertrieb, Nachhaltigkeit sowie Werteerhalt von Immobilien mit.