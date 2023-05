Verena Pickhardt wechselt von DWS zu Swiss Life

Verena Pickhardt

Verena Pickhardt startet am 1. Juli 2023 als neue Head Sales & Marketing bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland. Die Diplombetriebswirtin kommt von der DWS und wird künftig auch Teil der Geschäftsführung der Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH. Verena Pickhardt startet am 1. Juli 2023. Die Diplombetriebswirtin mit über 25 Jahren Praxiserfahrung in der Versicherungswirtschaft und dem Finanzwesen wechselt von der DWS, bei der sie zuletzt als Head of Client Development tätig war.

„Wir freuen uns, Verena Pickhardt als neue Head Sales & Marketing bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland begrüßen zu können. Sie ist eine absolute Fach-Frau und eine Bereicherung für Swiss Life Asset Managers in Deutschland. Sie passt perfekt zu uns, sowohl fachlich als auch menschlich und wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit,“ betont Holger Matheis, künftiger CEO von Swiss Life Asset Managers in Deutschland.



Verena Pickhardt wird zudem Teil der vierköpfigen Geschäftsführung von Swiss Life Asset Managers in Deutschland, neben dem künftigen CEO Holger Matheis, der ebenfalls am 1.7.2023 seine neue Rolle übernehmen wird [wir berichteten], CFO Christian Schmid und Jan Plückhahn, der neben seiner Funktion als Head Real Estate Germany bei Swiss Life Asset Managers (ab 1.7.2023) auch Vorstand der Beos AG ist und diese Position weiter innehaben wird.



„Die Entscheidung ist mir nach den Gesprächen mit den Beteiligten leichtgefallen, da das Aufgabenprofil perfekt zu mir passt und auch die Chemie untereinander im Führungsteam sofort gepasst hat. Jetzt bin ich voller Vorfreude auf meinen Start und die Dinge, die wir gemeinsam angehen werden,“ sagt Verena Pickhardt, neue Head Sales & Marketing bei Swiss Life Asset Managers in Deutschland.



„Wir sind überzeugt, dass Verena Pickhardt im aktuellen Marktumfeld genau die richtige Kandidatin ist, um in ihrer neuen Rolle in Deutschland die richtigen Akzente zu setzen. Sie bringt herausragende Marktexpertise mit ein und sie ergänzt die Geschäftsführung in Deutschland perfekt,“ sagt Mark Fehlmann, Head Sales & Marketing bei Swiss Life Asset Managers. Fehlmann verantwortet weiterhin übergeordnet die Bereiche Sales & Marketing für alle Länder, in denen Swiss Life Asset Managers aktiv ist, während Verena Pickhardt künftig gezielt den deutschen Markt verantworten wird.