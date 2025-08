Die Vereinigung Cockpit e. V. hat einen Mietvertrag über rund 840 m² im 2024 fertiggestellten Amelias Parkoffice in der Amelia-Mary-Earhart-Straße 12 abgeschlossen. Der Berufsverband der Pilotinnen und Piloten verlegt seinen Standort aus dem benachbarten MAC an der Unterschweinsstiege in den Stadtteil Gateway Gardens. Die Beratung erfolgte durch Backolive.

