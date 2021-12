Verein BiPro kauft Büroobjekt in Meerbusch

Der expandierende Verein BiPro, der digitale Standards für den Austausch von Daten und Dokumenten für Versicherungen und Partnerunternehmen bereitstellt, hat nach umfangreicher Sondierung in Meerbusch-Büderich das Bürogebäude in der Marienburger Straße 28 erworben. Im dritten Quartal 2021 hat das Unternehmen seinen Sitz von Düsseldorf nach Meerbusch Büderich verlegt und die insgesamt 2.300 m² umgestalteten Büroflächen bezogen.

.

„Meerbusch zieht Unternehmen an mit vielen Arbeitsplätzen in der Administration“, berichtet Jens U. Reuther, Geschäftsführender Gesellschafter der Corealis Commercial Real Estate GmbH, der die Transaktion begleitet hat. Der Düsseldorfer Büroteilmarkt zeichnet sich aus durch moderne Büroflächen, ein faires Verhältnis zwischen Preis und Leistung sowie eine gute verkehrliche Anbindung an Düsseldorf und seinen Flughafen durch die Autobahnen A52, A57 und A44. Diese Standortvorteile wissen seit Jahrzehnten internationale Playern wie beispielsweise Metronic, Kyocera oder Epson in Meerbusch zu schätzen.