Verdion vermietet 11.400 m² in Gallin

Verdion hat die Lebensmittelerzeugerorganisation Mecklenburger Ernte GmbH als Mieter für ein rund 11.400 m² großes Neubauprojekt in Gallin östlich von Hamburg gewonnen. Der Vermarkterverbund von Obst- und Gemüsebauern, dessen größter Gesellschafter die Behr AG ist, hat einen 12-Jahres-Mietvertrag unterzeichnet. Der Bau der Lager-, Büro- und Sozialflächen sowie Parkplätze für Pkw und Lkw startet Anfang nächsten Jahres.

