Verdion hat eine 13.600 m² große Immobilie in Tuchoměřice, direkt am Flughafen Prag, an Safichem Invest a.s. veräußert. Bei der Immobilie handelt es sich um die Hauptniederlassung und den zentralen Logistikhub von UPS in der Tschechischen Republik.

Fotos: Verdion / Jazzper MacLouis



[…]