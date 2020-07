Verdion und Xylem legen Grundstein in Weilheim

Verdion und das Wassertechnologie-Unternehmen Xylem haben vor zwei Tagen die Grundsteinlegung einer Produktions- und Forschungsstätte für Wasseranalysegeräte im Gewerbepark Achalaich in Weilheim in Oberbayern gefeiert. Neben Vertreternder beiden Unternehmen nahmen an der feierlichen Grundsteinlegung auch Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Markus Loth, der Bürgermeister von Weilheim, teil.

.