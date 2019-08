Verdion und kanadischer Pensionsfonds investieren in Bayern

Verdion wird für das globale Wassertechnologie-Unternehmen Xylem eine Produktions- und Forschungsstätte für Wasseranalysegeräte in Weilheim in Oberbayern entwickeln. Die Projektentwicklung wird vom kanadischen Pensionsfonds Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) finanziert, mit dem Verdion eine Partnerschaft für die Finanzierung, Entwicklung und Verwaltung von Logistikimmobilien in ganz Europa pflegt. Die Immobilie wird nach geplanter Fertigstellung Ende 2020 für den institutionellen Investor weiter im Bestand gehalten und von Verdion verwaltet.

