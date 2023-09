Verdion stellt Neubauprojekt bei Leipzig fertig

Verdion hat die Bauarbeiten für eine Logistikimmobilie in Lützen bei Leipzig abgeschlossen. Das 11.800 m² große Projekt gehört zum Portfolio des Verdion European Logistics Fund 1 (VELF 1-Fonds).

.

Die neue Immobilie befindet sich in der Halleschen Straße in einer logistisch attraktiven Lage und umfasst 10.077 m² hochwertige Logistikflächen mit einer Deckenhöhe von zwölf Metern und einem Stützenraster von 24x12 Metern sowie 1.124 m² Mezzanine- und 599 m² Büroflächen. Zudem gehören Stellplätze für Lkw, Pkw und Fahrräder zu dem Objekt. Für das Projekt wird eine DGNB-Nachhaltigkeitszertifizierung in Gold angestrebt. Dazu tragen unter anderem die technische und bauliche Vorrüstung des Daches für Photovoltaik-Anlagen und Ladestationen für Pkw und E-Bikes bei.



Die Hallesche Straße liegt in unmittelbarer Nähe der A9, die Berlin mit München verbindet. Über das neun Kilometer nördlich gelegene Autobahnkreuz Rippachtal besteht zudem Anschluss an die A38. Von dort aus ist der Süden der Metropolregion Leipzig schnell erreichbar. 30 Minuten südlich des Standorts verläuft die A4, über die sowohl Dresden im Osten als auch weiter westlich gelegene Städte zu erreichen sind. Zudem besteht über die A4 Anschluss nach Polen und in die Tschechische Republik.



Verdion hat das 40.000 m² Grundstück im Jahr 2021 erworben und saniert ein auf dem Gelände bereits bestehendes und vollständig vermietetes Gebäude mit einer Fläche von 8.500 m². Zudem schafft der Projektentwickler mit dem Neubau die zusätzlichen 11.800 m².



„Mit unserem Projekt liefern wir energieeffiziente, marktgerechte Flächen in einer Größenordnung, die im Raum Leipzig hohe Nachfrage besitzt. Auf diesem Markt, der von Logistikunternehmen dominiert wird, auf dem aber auch Industriebetriebe sowie Einzel- und Großhandelsunternehmen stark als Nutzer von Logistikflächen vertreten sind, erwarten wir, dass er mit unseren zusätzlichen Premiumflächen und mit flexiblen Mietverträgen noch attraktiver wird.“, sagt Sebastian Achten, Senior Leasing and Development Manager.



Oliver Kemper, Investment Director, ergänzt: „Die Fertigstellung dieser neuen Projektentwicklung ist ein weiterer Schritt für unseren VELF 1-Fonds, den Fokus auf Investments an strategischen Logistikstandorten in ganz Europa mit Wertsteigerungspotenzial und langfristiger Werthaltigkeit zu legen. Es handelt sich um ein hochkarätiges Objekt in einem etablierten, gut angebundenen Gewerbecluster, mit dem wir die vermietbare Industrie- und Logistikimmobilienfläche auf dem Grundstück mehr als verdoppelt haben."



Dieser Meilenstein folgt auf die erfolgreiche Vermietung des von Verdion spekulativ errichteten Logistikneubaus in Nettetal, direkt an der niederländischen Grenze bei Venlo, an Advanced Supply Chain (ASC). Die Vermietung erfolgte bereits vor der Fertigstellung im Juli 2023. Das 21.647 m² große Re-Development gehört ebenfalls zum Bestand des VELF 1-Fonds und ist der erste Standort des auf Logistikdienstleistungen für den Onlinehandel spezialisierten britischen Dienstleisters i