Verdion investiert in ein urbanes Logistikobjekt in Ludwigsfelde südlich von Berlin. Verkäufer ist ein Fonds von MCAP Global Finance (UK), die europäische Tochtergesellschaft von Marathon Asset Management aus New York. Das 149.800 m² große Areal hat umfangreiches Entwicklungspotenzial und wird Teil des VELF 1-Fonds (Verdion European Logistics Fund 1).

