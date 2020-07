Verdion schließt Logistikfonds nach Eigenkapitalzusagen über 137 Mio. Euro

Verdion hat 137 Millionen Euro Eigenkapital für den Verdion European Logistics Fund 1 SCSp (VELF 1) eingesammelt. Der Fonds mit einer Fremdkapitalquote von 50 Prozent ist damit voll platziert. Unter den Investoren befinden sich Stiftungen, Pensionskassen und weitere institutionelle Anleger aus Europa und den USA. Accord Europe Limited fungierte bei der Platzierung als exklusiver Capital Advisor.

