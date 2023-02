Verdion nimmt drittes Projekt im ExpoPark Hannover in Angriff

Projektentwickler Verdion startet seinen dritten spekulativen Neubau im Verdion ExpoPark Hannover. Die Baugenehmigung für das neue Verteilzentrum mit rund 15.120 m² Mietfläche ist gestellt. Das Gesamtinvestitionsvolumen beziffert Verdion mit knapp 30 Millionen Euro, die vom kanadischen Pensionsfonds HOOPP getragen werden.

