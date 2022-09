Verdion hat seinen zweiten Fonds mit einem Eigenkapitalziel von 400 Mio. Euro aufgelegt. Verdions erster Fonds, der Verdion European Logistics Fund 1 (VELF 1), wurde 2020 geschlossen und ist mittlerweile voll investiert. Diverse Expansions-, Modernisierungs- und Umbauarbeiten an Logistikimmobilien in ganz Europa sind in vollem Gange.

