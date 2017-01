Verdion investiert 100 Mio. Euro in Amazon-Logistikzentrum

Verdion hat im nordrhein-westfälischen Werne mit dem Bau eines Logistikzentrums für Amazon begonnen. Das Projektvolumen umfasst 100 Mio. Euro. Das Distributionszentrum wird knapp 104.000 m² Logistik- und Büroflächen aufweisen. Der Internethändler erhält damit eine hochmoderne E-Commerce-Anlage mit erstklassigem Zugang zu den Autobahnen A1, A2 und A44, den wichtigsten Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen in Deutschland, und zu den großen Städten des Rhein-Ruhr-Gebiets. Das Bauprojekt liegt unmittelbar neben einem bestehenden Amazon-Standort. Der erste von insgesamt sechs Bauabschnitten wird im September 2017 fertiggestellt. Generalunternehmer ist die Bremer AG. Verdion entwickelt für Amazon derzeit auch ein 100.000 m² großes Fulfillment-Center in Doncaster, Großbritannien. Am selben Standort hat Amazon bereits 20.000 m² Logistikfläche abgenommen.

