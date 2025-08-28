Verdion erweitert Deutschland-Team um drei Experten

Verdion baut sein Team in Deutschland strategisch aus. Mit Kai Kraatz, Kateryna Sukhina und Felix Weinel verstärken drei Fachkräfte das Unternehmen an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf. Ziel ist es, das Investmentwachstum sowie die Positionierung im Logistiksektor weiter voranzutreiben.

.

Kai Kraatz ergänzt das Team in Frankfurt in seiner neu geschaffenen Position als Land Acquisition Director seit Juli 2025. Zuletzt war er als Development Director für CTP tätig und zuvor unter anderem bei der Landmarken AG aktiv. Bei Verdion bringt der gelernte Immobilienökonom (IREBS) seine Erfahrungen aus der Realisierung und Strukturierung von Immobilienprojekten ein und wird insbesondere im Ankauf von neuen Grundstücken für urbane Logistikimmobilien sowie Value-Add-Bestandsimmobilien eine zentrale Rolle einnehmen.



Kateryna Sukhina ist seit Mai als Senior Asset Managerin Teil des Teams in Düsseldorf. Zuvor war sie mehrere Jahre für Mileway tätig, wo sie ein bundesweites Logistikportfolio betreute. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Branche verfügt sie über einen ausgeprägten operativen wie analytischen Blick auf anspruchsvolle Immobilienportfolios. Bei Verdion verantwortet sie insbesondere das Management, die strategische Weiterentwicklung und Wertsteigerung der Bestandsobjekte.



Felix Weinel unterstützt das Team in Frankfurt ebenso seit Mai als Investment Analyst bei An- und Verkaufsprozessen. Der studierte Betriebswirt bringt fundierte Kenntnisse im Finanz- und Investmentbereich mit, arbeitet eng mit den Investmentspezialisten des Unternehmens zusammen und unterstützt insbesondere in der Akquisition neuer Assets sowie im Fonds-Reporting.



„Unsere jüngsten Teamverstärkungen stehen exemplarisch für Verdions Wachstumsstrategie im deutschen Markt. Mit Kai, Kateryna und Felix gewinnen wir Persönlichkeiten, die unternehmerisch denken, fachlich spezialisiert sind und mit ihrem lösungsorientierten Ansatz wichtige Impulse für unsere weitere Entwicklung setzen. Ich spreche für das gesamte Executive Board, wenn ich sage: Wir freuen uns sehr, dass sie Teil unseres Teams in Deutschland sind“, sagt Moritz Heißenberg, Country Manager Germany von Verdion.