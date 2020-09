Verdion ernennt Oliver Kemper zum Senior Investment Manager

Oliver Kemper

© Darek Gontarski, Berlin

Verdion baut seine Investment-Sparte in Deutschland weiter aus und hat Oliver Kemper mit Wirkung zum 15. September zum Senior Investment Manager berufen. Kemper (34) wird sich vor allem um die Identifizierung, Beschaffung, Analyse, Verhandlung und Durchführung von Investitionen sowie das Transaktionsmanagement im An- und Verkauf des Verdion European Logistics Fund 1 (VELF 1) kümmern. Er arbeitet von Frankfurt aus und berichtet an Florian Stöbe, seit Juni Head of Investment Germany bei dem Logistikspezialisten [wir berichteten].

.

Kemper kommt von KanAm Grund in Frankfurt, wo er als Investment Manager tätig war. Davor arbeitete er bei Logicor, wo er sich um Value-Add-Investitionen im Logistikbereich in ganz Deutschland kümmerte. Er startete seine Karriere bei JLL.



VELF 1 investiert in städtische oder stadtnahe Logistikimmobilien und Grundstücke in etablierten Standorten in Nordeuropa. Erst im Juli hatte der Fonds die Vollplatzierung mit eingesammeltem Eigenkapital in Höhe von 137 Millionen Euro erreicht [wir berichteten].



„VELF 1 hat bereits Ankäufe in Deutschland, den Niederlanden und der Tschechischen Republik getätigt. Mit dem Ausbau des Teams weiten wir unsere Aktivitäten nun aus. Oliver Kemper wird uns mit seiner Expertise speziell dabei unterstützen, weitere attraktive Objekte in den strategisch-gelegenen Logistikkorridoren in Nordeuropa zu identifizieren und zu akquirieren“, erklärt Florian Stöbe, Head of Investment Germany, bei Verdion.



Der Markt sei derzeit stark umkämpft, so Stöbe weiter: „Verdion hat sich deshalb auf Objekte und Grundstücke mit Wertsteigerungspotenzial spezialisiert. Unsere Strategie ist von Opportunitäten rund um die Modernisierung, Neugestaltung, Erweiterung oder Repositionierung geprägt.“