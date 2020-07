Verdion hat die zweite Bauphase des Verdion Expo Park Hannover auf Grund der hohen Nachfrage spekulativ begonnen. „Die Entscheidung den Bau spekulativ zu beginnen, unterstreicht unser Vertrauen in die starken Fundamentaldaten des Logistikimmobilienmarkts in Deutschland. Die Flächennachfrage ist außerordentlich hoch. Der Standort in Hannover bietet sich vor allem für die…

Fotos: Verdion



[…]