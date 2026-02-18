Verbindungen zu Epstein: Hyatt-Chairman Thomas Pritzker tritt zurück

Thomas J. Pritzker tritt aufgrund seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein als Chairman zurück. CEO Mark S. Hoplamazian übernimmt Hyatt-CEO Mark S. Hoplamazian den Vorsitz im Aufsichtsrat. Die Nachfolge tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Beim US-Hotelkonzern Hyatt Hotels Corporation kommt es an der Spitze des Verwaltungsrats zu einem Wechsel. Thomas Pritzker legt den Vorsitz nieder und scheidet aus dem Gremium aus. Hintergrund sind publik gewordene langjährige Kontakte zu Jeffrey Epstein und dessen Vertrauter Ghislaine Maxwell.



Pritzker erklärte, der Schritt diene dem Schutz des Unternehmens. Er bedauere seine Verbindungen zu Epstein ausdrücklich. Zuletzt hatten veröffentlichte Ermittlungsunterlagen die Kontakte erneut ins öffentliche Interesse gerückt.



Der Verwaltungsrat ernannte mit sofortiger Wirkung CEO Mark S. Hoplamazian (62) zum neuen Vorsitzenden. Hoplamazian führt Hyatt seit 2006 und gilt als Architekt der internationalen Expansion. Das Gremium verweist auf eine vorbereitete Nachfolgeplanung und betont Kontinuität in der strategischen Ausrichtung. „Wir sind überzeugt, dass Mark mit seiner tiefgehenden Kenntnis des Unternehmens, seinen starken Beziehungen zu Eigentümern und Mitarbeitenden sowie seiner fast zwanzigjährigen erfolgreichen Tätigkeit als CEO bestens geeignet ist, den Vorsitz zu übernehmen und den langfristigen Erfolg von Hyatt weiter voranzutreiben“, sagt Richard Tuttle, Vorsitzender des Nominierungs- und Corporate-Governance-Ausschusses des Verwaltungsrats.



Die Familie Pritzker kontrolliert Hyatt seit den 1950er-Jahren. Thomas Pritzker stand dem Verwaltungsrat mehr als zwei Jahrzehnte vor. Der 75-jährige wird sich künftig verstärkt dem Family Office sowie einer wissenschaftlichen Stiftung widmen.