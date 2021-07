Verband Region Stuttgart und IHK kooperieren bei Innenstadtberater

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg fördert Innenstadtberater bei Industrie- und Handelskammern und Regionalverbänden im Land mit insgesamt 1,6 Millionen Euro. Die Förderung ist Teil der Initiative „Handel 2030“.

.

„Wir wollen Innenstadtakteure dabei unterstützen, sich zukunftsfähig aufzustellen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Folge der Corona-Pandemie. Die Innenstadtberater sollen die lokalen Akteure in den Kommunen einer Region dabei unterstützen, den Einzelhandel nachhaltig zu stärken und damit gleichzeitig die Vitalität und Attraktivität der Innenstädte und Ortszentren zu sichern. Ziel ist es, dass unsere Innenstädte auch nach der Pandemie lebenswert und attraktiv bleiben“, erklärte Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut am 14. Juli in Stuttgart.



Bereits vor der Pandemie habe der strukturelle Wandel der Branche und der verstärkte Online-Handel zu Frequenzverlusten, Umsatzrückgängen und Leerständen insbesondere in kleineren und mittelgroßen Städten geführt, ergänzte die Ministerin. „Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung vielerorts massiv beschleunigt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Initiative ‚Handel 2030‘ fortsetzen und mit konkreten Maßnahmen wie den Innenstadtberatern gezielt gegensteuern.“



„Heute ist ein wichtiger Tag für die Innenstädte. Nicht erst seit der Corona-Krise stehen die Innenstädte und vor allem der stationäre Einzelhandel mächtig unter Druck. Schon zuvor sorgte der anhaltende strukturelle Wandel der Branche mit stetig wachsendem Onlinehandel vielerorts für Umsatzrückgänge und vermehrte Leerstände. Die Förderung der Innenstadtberater ist das richtige Signal zur richtigen Zeit. Die Innenstadtberater werden eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Attraktivität der Innenstädte in der Region Stuttgart einnehmen“, freut sich IHK-Präsidentin Marjoke Breuning in Stuttgart.



Im Fokus aller Bemühungen darf dabei nach Meinung von IHK und Regionalverband aber nicht nur der stationäre Einzelhandel stehen, sondern auch andere zentrale Akteure in den Innenstädten müssten eingebunden werden: Neben Gastronomie und Hotellerie seien das Freizeit- und Kulturwirtschaft, Dienstleister, Handwerk und Freie Berufe, Gesundheitswirtschaft und auch öffentliche Einrichtungen, wenn man nachhaltig und langfristig Innenstädte attraktiv gestalten wolle. Es bedürfe eines gemeinsamen Willens aller am Standort, um eine Verbesserung der Situation der Innenstädte nicht nur oberflächlich, sondern nachhaltig anzugehen.