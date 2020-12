Ein großer Teil der gewerblichen Flächen des Neubaus am Königswall wurde für eine langfristige Nutzung vermietet. Der Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek) in Nordrhein-Westfalen wird künftig 638 m² Bürofläche beziehen. Mit der erfolgreichen Vermittlung von 638 m² an den Verband der Ersatzkassen stehen nun noch gut 700 m² freie…

