Die Venta-Luftwäscher GmbH mit Hauptsitz in Weingarten am Bodensee eröffnet ihren ersten Standort in der Rheinmetropole. Aengevelt vermittelt dem Hersteller von Kombigeräten zur Luftbefeuchtung und Luftreinigung für den Innenbereich dazu rd. 450 m² moderne Bürofläche in der Kaistraße im Medienhafen. Mietbeginn ist im Sommer 2021.…

[…]