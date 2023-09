Velero sponsort Radsportevent auch 2024

Nach dem erfolgreichen Auftakt in diesem Frühjahr begleitet Velero Immobilien auch 2024 als Titelsponsor und Hauptunterstützer die Velero Neuseenclassics, das größte Jedermann-Radrennen Ostdeutschlands.

.

Damit geht auch die „Deutsche Immobilien Meisterschaft“ in die zweite Runde, die das Unternehmen in diesem Jahr zum ersten Mal ausgerufen hatte [wir berichteten]. Organisiert wird der in und um Leipzig ausgetragene Wettbewerb für Halbprofis, Amateure und Freizeitsportler von MaximalPuls. Der Startschuss fällt am 26. Mai 2024.



Thomas Lange, CO-CEO Velero Immobilien, freut sich über die Fortsetzung der Partnerschaft. „Nach einem erfolgreichen Start in diesem Jahr freuen wir uns riesig auf die Velero Neuseenclassics 2024. Wir hoffen, ganz viele Mitarbeitende und Sportbegeisterte innerhalb der Immobilienbranche dafür begeistern zu können. Das Radrennen steht für Ausdauer, Begeisterung, Teamgeist und ganz viel Spaß.“ Das Team des Titelsponsors bestand in diesem Jahr aus rund 50 Radfahrern, alle mit einem blauen Trikot ausgestattet. „Unsere blaue Wand steht auch 2024“, ist sich Lange sicher.



Im kommenden Jahr feiert das Radrennen im Herzens Leipzigs 20-jähriges Jubiläum, 2004 wurde es zum ersten Mal im Rahmen einer Leipziger Olympiabewerbung als Projekt initiiert. Fester Bestandteil sind die Jedermannrennen über 60 und 100 km und der Radmarathon über 212 km.