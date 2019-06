Velero kauft 2.700 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen

Die Velero Gruppe hat im Auftrag einen Ankauf von insgesamt 2.700 Wohneinheiten beurkundet. Die Wohnungen stammen aus dem Bestand der LEG Immobilien AG und befinden sich in den Städten Dortmund, Duisburg, Remscheid, Wuppertal und Dorsten. Die Käufer planen die Bestände weiter zu entwickeln, den technischen Zustand zu verbessern und dabei den Leerstand zu senken. Dafür sind größere Investitionen für Sanierungen in die Bestände und die Leerwohnungen geplant. Am Standort Dorsten ist mit der Verkäuferin vereinbart, dass die Käufer in die zwischen der Stadt Dorsten, der DWG und der LEG geschlossene Siedlungsvereinbarung zu gleichen Konditionen eintreten. Des Weiteren steht die Käuferseite dem Verkauf eines für die Stadt interessanten Grundstückes „positiv gegenüber“, heißt es in einer Unternehmensmeldung. Zu den Konditionen wurden zwischen den Parteien des Kaufvertrages Stillschweigen vereinbart.

Die Käufer wurden von Kanzlei Greenberg Traurig Germany in steuerlichen Fragen von SWAP Steffen Wissmann Accounting Performance und in technischen Fragen von der Aspera technics GmbH beraten. Der Kaufvertrag wurde im Notariat Karin Arnold in Berlin beurkundet.