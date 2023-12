Veganland Cigköfte kommt in Europa-Galerie Saarbrücken

Auf knapp 22 m² eröffnete am 6. Dezember der Franchisenehmer Mustafa Mankal eine Filiale von Veganland Cigköfte im Saarbrückener Europa-Center. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra, die die Europa-Galerie in der Trierer Straße 1 im Auftrag der Eigentümerin Union Investment managen. Zu finden ist der neue Store im Erdgeschoss 1 direkt am Eingang Reichsstraße und Bahnhofstraße an der alten Bergwerksdirektion.

