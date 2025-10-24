Vedra erwirbt Pensionsverbindlichkeiten der Hypo Real Estate Holding

Die Vedra Pensions GmbH hat die Pensionsverpflichtungen der Hypo Real Estate Holding GmbH (HRE) übernommen. Mit der Transaktion wird die HRE von sämtlichen Verpflichtungen aus bestehenden Pensionszusagen gegenüber ehemaligen Mitarbeitenden und Versorgungsempfängern entbunden.

.

Vedra, eine deutsche Holdinggesellschaft, die unter ihrem Dach mehrere Rentnergesellschaften betreibt, übernimmt damit die langfristige Verwaltung und Absicherung der Ansprüche. Das Unternehmen gilt als etablierter Risikoträger im Bereich betrieblicher Altersversorgung und bietet institutionellen Unternehmen Lösungen zur Übertragung bestehender Versorgungsverpflichtungen.



„Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Lösung die Gremien der HRE überzeugen konnte und Vedra den Zuschlag für die Übernahme der Betriebsrenten der HRE erhalten hat“, sagt Michael Christner, Geschäftsführer der Vedra. „Dies ist ein erneuter Beleg dafür, dass unser Geschäftsmodell ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit sicherstellt. Es ist nach der Übernahme der OWH SE i. L. (ehemals VTB) im Juni 2025 erneut eine Anerkennung unserer Expertise und unseres Engagements durch aufsichtsnahe Institutionen, was uns sehr freut. Die Thematik der Rückdeckungsversicherungen hat demonstriert, dass wir zeitgemäße Problemlösungen offerieren können, die nicht nur zuverlässig, sondern auch zukunftsfähig sind.“



Für die Hypo Real Estate Holding stellt die Auslagerung einen weiteren Meilenstein ihrer Abwicklungsstrategie dar. Nach dem Rückzug aus dem operativen Bankgeschäft im Jahr 2009 konzentriert sich die Gesellschaft, deren Gesellschafter der Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS) ist, auf die Abwicklung aller verbliebenen Verpflichtungen.



„Mit der Ausplatzierung der Pensionsverbindlichkeiten hat die Hypo Real Estate Holding einen weiteren wichtigen Schritt für ihre Abwicklung getan“, erklärt Dr. Peter Schad, Geschäftsführer der Hypo Real Estate Holding GmbH. „Es freut mich sehr, dass es uns mit der Vedra-Gruppe gelungen ist, einen professionellen und erfahrenen Partner zu gewinnen.“



Die Hypo Real Estate Holding wurde bei der Übertragung ihrer Pensionsverpflichtungen auf Vedra von BDO begleitet. Der Prozess umfasste die Ermittlung geeigneter Erwerber, die Bewertung der Verpflichtungen sowie die Gestaltung der Transaktionsstruktur bis zum Signing. Die Transaktion wurde von einem multidisziplinären Team aus den Bereichen Versicherungsmathematik, Deal Advisory und Recht begleitet. Vedra wurde bei der Strukturierung des Buy-outs rechtlich von Freshfields vertreten.