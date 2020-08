VCK Logistics verlängert auf 34.000 m² in Duisburg

Frasers Property Industrial hat den Mietvertrag mit VCK Logistics für Logistikflächen an der Rheindeichstraße in Duisburg langfristig verlängert. VCK Logistics ist bereits seit 2017 Mieter von knapp 34.000 m² Hallenfläche im „Frasers Park Duisburg“. Das Unternehmen betreibt dort unter anderem einen Supply Hub für die Telekommunikationsbranche.

Dirk Völker, Managing Director von VCK Logistics, sagt: „Um unser Unternehmen für die Zukunft in einem wettbewerbsintensiven Umfeld schlanker und effizienter aufzustellen, möchten wir unsere deutschen Standorte zukünftig in Duisburg bündeln. Damit wir hier ausreichend Arbeitsplätze vorhalten können, ist nun vorgesehen, die Flächen in der Logistikhalle im revitalisierten Gewerbepark in Duisburg weiter auszubauen. Die Standortentscheidung für Duisburg bietet uns mehr Nähe zu unseren Kunden und einen hervorragenden Anschluss an die verkehrstechnische Infrastruktur. Wir freuen uns, die Aktivitäten von VCK Logistics vor Ort auf ein solides Fundament zu stellen.“



Die von VCK Logistics genutzte Immobilie gehört zum europäischen Immobilienportfolio von Frasers Property Industrial, das aktuell 50 Industrie- und Logistikimmobilien umfasst. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2017 aktiv. Die Aktivitäten von Frasers Property unterstreichen die Strategie der Kundenorientierung durch aktive Entwicklung neuer Immobilien und das damit verbundene strategische Asset-Management. Als langfristiger Eigentümer übernimmt Frasers Property Industrial auch das Property Management für die Nutzer.