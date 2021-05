VBKI, Gesobau und Engel & Völkers initiieren Musiker-Nothilfe-Projekt

Corona legt das Kulturleben seit über einem Jahr still, daher haben VBKI, Gesobau und Engel & Völkers jetzt ein Nothilfe-Projekt zur Unterstützung der Berliner Musikszene initiiert.

Gemeinsam mit dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) haben Unternehmen der Berliner Immobilienwirtschaft auf Initiative von Gesobau und Engel & Völkers das Projekt #hierspieltdiemusik ins Leben gerufen, um professionelle Berliner Musiker aller Sparten in dieser schweren Zeit zu unterstützen und damit die kreative Vielfalt unserer Stadt zu erhalten. Mit dem geplanten Nothilfe-Projekt #hierspieltdiemusik sollen möglichst viele Berliner Musikschaffende, die aufgrund der Corona-Pandemie unverschuldet in finanzielle Notlage geraten und hilfsbedürftig sind, erreicht und konkret unterstützt werden.



Ein prominentes Vergabe-Gremium, bestehend aus Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss, Pat Appleton von De-Phazz, dem Rapper Prinz Pi sowie dem Orchesterdirektor Dr. Thomas Schmidt-Ott vom DSO Berlin, wird gemeinsam mit den Initiatoren die geförderten Musiker:innen auswählen und je nach Bedürftigkeit mit 1.000 bis maximal 2.000 Euro unterstützen.



Zu den Förderern des Projektes gehören neben Gesobau AG, Engel & Völkers und Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft auch Groth Gruppe, Berlinovo Immobilien Gesellschaft, Berliner Volksbank und Taurecon Real Estate Consulting. Förderanträge können ab sofort bis zum 13. Juni 2021 auf der Webseite www.hierspieltdiemusik.berlin gestellt werden.