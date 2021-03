VBD mit neuem Standort in Berlin-Friedrichshain

Die VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH hat in Berlin in der Revaler Straße 28-31 ca. 455 m² Bürofläche angemietet. Im August 2021 wird die Beratungsgesellschaft in das Büro- und Geschäftshaus Revaler Spitze in Berlin-Friedrichshain umziehen. Die VBD bietet technische und wirtschaftliche Beratungsleistungen an, um ausschließlich öffentliche Auftraggeber bei der Vorbereitung und Umsetzung von Hochbauprojekten und anderen Investitionsmaßnahmen zu unterstützen. Vermieter des insgesamt rund 17.600 m² umfassenden Büro- und Geschäftshauses ist die Investorengesellschaft der Revaler Spitze. JLL hat VBD bei dieser Anmietung beraten.

