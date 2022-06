Vattenfall startet Umzug ins Edge Suedkreuz Berlin

Vattenfall kann mit dem Umzug in seine neue Deutschlandzentrale beginnen. Mit der Übergabe von rund 22.000 m² Büromietfläche den Energiekonzern ist Edge Suedkreuz erfolgreich fertiggestellt worden. In der neuen Zentrale, die gleichzeitig das größte Holz-Hybridbürogebäude Deutschland ist, werden künftig 1.600 Mitarbeiter Platz finden.

