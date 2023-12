Vaterländischer Bauverein rüstet Glasfaser nach

Die Telekom wird alle fast 2.100 Wohnungen der Vaterländischer Bauverein eG in Berlin an ihr Glasfasernetz anschließen. Der kostenfreie Ausbau bis in die Wohnungen wird bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Zurzeit finden die Planungsarbeiten statt. Die Mieter in Gesundbrunnen, Frohnau, Reinickendorf, Steglitz und Wilmersdorf werden rechtzeitig über die anstehenden Baumaßnahmen informiert.

„Stabiles und schnelles Internet ist heute unverzichtbar“, sagt Sina Fiedler, Vorstand der Vaterländische Bauverein eG. „Nur Wohnsiedlungen, die eine zukunftssichere Infrastruktur besitzen, sind auch zukünftig attraktiv für Familien.“ Das neue Netz ermöglicht Gigabit-Bandbreiten. Für die Mieter der Gesellschaft bedeutet das Zusatzangebot eine bestmögliche Internet- und Telefonanbindung.



„Wir freuen uns, dass wir der Vaterländischer Bauverein eG von unserem Angebot überzeugen konnten und jetzt unser Glasfasernetz parallel zum Koaxialnetz des Kabelnetzbetreibers bis in die Wohnungen errichten werden. Die Mieter sind damit völlig frei in der Auswahl ihres Anbieters und Tarifs für Telefon, Internet und Fernsehen. Damit ist ein Infrastruktur-Wettbewerb zwischen den führenden Telekommunikationsanbietern in den Objekten des Vaterländischen Bauvereins eG sichergestellt“, sagt Maximilian Schnelle, Key-Account-Manager Wohnungswirtschaft für Berlin und Brandenburg.