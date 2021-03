Varso Tower von HB Reavis wird höchstes Gebäude der EU

Mit einer Dachhöhe von 230 m ist der Varso Tower offiziell das höchste Gebäude Polens. Doch mit der zusätzlichen 80 Meter hohen und 73 Tonnen schweren Turmspitze setzt das Gebäude einen neuen Rekord. Das neue Warschauer Wahrzeichen thront nun als höchstes Gebäude der Europäischen Union und übertrifft damit sogar die Wolkenkratzer von Frankfurt, Mailand und Paris.

