Varisano verschiebt Umzug in Klinikneubau Frankfurt Höchst

Der hochmoderne Klinikneubau des Varisano-Klinikums in Frankfurt Höchst ist optisch zwar bezugsfertig, durch fehlende baurechtliche Abnahmen verschiebt sich allerdings der Umzug. Dies teilte die Klinik jetzt mit. Dem Generalunternehmer sei es nicht im angestrebten Zeitplan gelungen, sämtliche Genehmigungen, Abnahmen durch Behörden sowie Sachverständige vorzulegen.

“Wir alle haben uns auf den Umzug im Sommer gefreut und bereits sehr viel Engagement in umfangreiche Vorbereitungen investiert. Wir als Klinikum haben unsere Hausaufgaben gemacht”, erklärt Martin Menger, Vorsitzender der Geschäftsführung.



Der Umzug in den aus vier Querriegeln bestehenden Klinikneubau war ursprünglich für den 24. bis 26. Juni 2022 angekündigt worden, nun geht das Klinikum von einer Inbetriebnahme im Herbst aus. Bei dem Neubau in der Gotenstraße 6-8 handelt es sich um das erste nach Passivhaus-Standard zertifizierte Krankenhaus weltweit. Es bietet mit einer Bruttogeschossfläche von rd. 79.000 m² und einer Nutzfläche von rd. 34.450 m² Platz für 670 Betten und 36 tagesklinische Plätze. Der erste Spatenstich für den sogenannten Funktionsbau, in den unter anderem die Verwaltung, das Sozialpädiatrische Zentrum, die Klinik für Augenheilkunde, das Zentrallabor, die Zentralsterilisation sowie die Personalcaféteria einziehen, ist für den Spätherbst geplant.