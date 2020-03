Variato Café eröffnet in der Kölner Südstadt

Das Variato Café wird auf rund 260 m² in der Severinstraße, mitten in der Kölner Südstadt, eröffnen. Das Café-Konzept bietet vor allem Frühstück und Desserts an und steht, wie der Name bereits sagt, für abwechslungsreiche Gerichte. Die Immobilie wird derzeit dem neuen Nutzungskonzept entsprechend umgebaut. Die Eröffnung des Cafés ist nach Fertigstellung der Umbauarbeiten, voraussichtlich im Frühjahr 2020 geplant. Conceptstories Immobilien konnte die Vermittlung des Ladenlokals im Zuge eines Alleinvermarktungsauftrages begleiten und Mieter sowie Vermieter gleichermaßen beraten.

Zudem vermittelte das Team von Conceptstories Immobilien dem Young Fashion Modelabel 24colours einen neuen Store mit einer Mietfläche über 92 m² in Köln’s Trendlage Ehrenstraße. Die Eröffnung der Filiale, die zuvor von Unisex genutzt wurde, ist für März 2020 geplant. Es ist insgesamt der dritte Store in der Domstadt. Vermieter der Immobilie ist ein Privateigentümer.