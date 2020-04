Vapiano SE meldet Insolvenz an

Die Vapiano SE hat für die von ihr betriebenen Läden beim zuständigen Amtsgericht Köln ein Insolvenzverfahren gestellt. Zugleich wird geprüft, ob Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Vapiano-Gruppe gestellt werden müssen. Dies teilte der Systemgastronom gestern mit.

Vapiano hatte bereits am 20. März seine Zahlungsunfähigkeit bekanntgeben [wir berichteten]. Da bis dato für den zuletzt aufgrund der COVID-19 Krise nochmals signifikant gestiegenen Liquiditätsbedarf von insgesamt zusätzlich ca. 36,7 Mio. Euro keine Lösung gefunden werden konnte, blieb nur noch der Gang zum Amtsgericht. Laut der Gastro-Kette konnte insbesondere keine abschließende Einigung mit den finanzierenden Banken und wesentlichen Aktionären über die Beiträge zu der angestrebten umfassenden Finanzierungslösung erzielt werden. Mangels Einigung über eine solche Finanzierungslösung können auch die in Aussicht stehenden Finanzmittel aus staatlichen COVID-19 Unterstützungsprogrammen nicht beantragt werden.



Von der Insolvenz sind nur die in Eigenregie betriebenen 55 Standorte betroffen. Die deutschen und internationalen Franchisenehmer sind laut der Vapiano SE „unmittelbar nicht betroffen“.