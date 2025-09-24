Vantage Towers zieht 2027 ins BÖ69 von Indigo Invest

Nur wenige Monate nach dem erfolgreichen Vermietungsauftakt an die Sick Vertriebs-GmbH [wir berichteten] kann Indigo Invest den nächsten namhaften Mieter für das Düsseldorfer Büroobjekt BÖ69 vermelden: Vantage Towers, einer der führenden Funkmastbetreiber Europas, sichert sich rund 3.300 m² Bürofläche für seine neue Unternehmenszentrale. Die Vantage Towers AG wurde exklusiv von Anteon Immobilien beraten, die den erfolgreichen Vermietungsprozess begleitet haben. Die Eigentümerin der Immobilie in der Böhlerstraße 69 wurde von BNP Paribas Real Estate beraten.

