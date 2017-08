Vanad Group Deutschland GmbH mietet 2.800 m² in bester Lage von Rüttenscheid

Hohenzollernstraße 24

Die Ferrostaal Service GmbH beschließt einen Untermietvertrag in Höhe von rd. 2.800 m² mit der Vanad Group Deutschland GmbH. Vanad bietet Lösungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Durch den neuen Standort an der Hohenzollernstraße 24 ist das Unternehmen gleich zwei Mal in Essen vertreten. Die Cubion Immobilien AG, Partner der NAI apollo group, vermittelte den Untermietvertrag. Bereits im Vorjahr vermittelte Cubion den ersten Standort an der Schützenbahn 60 in der Essener Innenstadt.

