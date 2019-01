Die Van Leeuwen GmbH zieht von der Hohenzollernstraße 24 in die Theodor-Althoff-Straße 1 in Essen. Die neue Bürofläche ist rund 920 m² groß und enspricht den Anforderungen des Mieters an ein Open Space Büro. Die hervorragende Lage in der Büromarktzone Bredeney sowie die direkte Autobahnanbin

[…]